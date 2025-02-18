ЕС начал считать США противником после выступления Вэнса — Financial Times

Чиновники Европейского Союза начали воспринимать США как противника после выступления вице-президента Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал высокопоставленный европейский дипломат 17 февраля газете Financial Times.
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