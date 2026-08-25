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stroimdom21

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Овцы на солнечных электростанциях: как животные помогают энергетике и экологии

Овцы на солнечных электростанциях: как животные помогают энергетике и экологии

Современный мир всё чаще задумывается о том, какими способами можно снизить нагрузку на планету. Особенно остро стоит вопрос сокращения выбросов, связанных с производством электроэнергии и ведением сельского хозяйства.

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