Овцы на солнечных электростанциях: как животные помогают энергетике и экологии

Современный мир всё чаще задумывается о том, какими способами можно снизить нагрузку на планету. Особенно остро стоит вопрос сокращения выбросов, связанных с производством электроэнергии и ведением сельского хозяйства.
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