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Путин назвал курс на укрепление Вооруженных сил неизменным

Путин назвал курс на укрепление Вооруженных сил неизменным

Стратегический курс на укрепление и развитие российских Вооруженных Сил в условиях стремительных изменений в мире остается неизменным, заявил президент РФ Владимир Путин в по случаю Дня защитника Отечества.

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