Большинство россиян не сдают телефон в ремонт из-за привязанности к устройству

Большинство россиян (66%), принявших участие в новом исследовании, признались, что заметили у себя признаки номофобии — нежелание расставаться с любимым мобильным устройством даже в случае серьёзной поломки.
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