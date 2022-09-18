Украинский офицер рассказал об отказниках и потерях ВСУ

Украинский офицер Рожковский заявил, что батальон ВСУ перестал существовать за три дня Старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Украинский офицер Рожковский заявил, что батальон ВСУ перестал существовать за три дня Старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский, взятый в плен бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из группировки «Бахмут», заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) несут значительные потери и не выходят на передовые позиции, включая район Артемовска, сообщает РИА Новости.