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Украинский офицер рассказал об отказниках и потерях ВСУ

Украинский офицер рассказал об отказниках и потерях ВСУ

  Украинский офицер Рожковский заявил, что батальон ВСУ перестал существовать за три дня Старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег  Украинский офицер Рожковский заявил, что батальон ВСУ перестал существовать за три дня Старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский, взятый в плен бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из группировки «Бахмут», заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) несут значительные потери и не выходят на передовые позиции, включая район Артемовска, сообщает РИА Новости.

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