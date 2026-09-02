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Газета.ру

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Выборы президента Эстонии пройдут 2 сентября

Выборы президента Эстонии пройдут 2 сентября

 © M-Production/Shutterstock/FOTODOM Сегодня в Эстонии состоятся выборы главы государства. Голосовать будут не граждане, а парламент, причем кандидат лишь один — нынешний канцлер юстиции Юлле Мадизе.

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