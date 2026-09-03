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Царьград

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«Один против троих»: русский боец Ёрш разгромил группу противника в одиночном бою

«Один против троих»: русский боец Ёрш разгромил группу противника в одиночном бою

Штурмовика застали врасплох в Рубежном, но он в одиночку справился с тремя противниками.Русский военнослужащий с позывным Ёрш из состава группировки «Центр» случайно столкнулся с троими бойцами ВСУ во время зачистки населённого пункта Рубежное в ДНР.

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