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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич набрал 45 очков, 11 подборов и 13 передач в победном матче с «Уорриорз»

Словенский разыгрывающий «Далласа» набрал 45 очков, 11 подборов и 13 передач в победном матче с «Голден Стэйт» (143:133) в Сан-Франциско.

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