The Wall Street Journal: Виктор Бут занялся продажей оружия для хуситов в Йемене

Политика как она есть

Россиянин Виктор Бут, называемый в американской прессе «Торговец смертью», после обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер вернулся к продаже оружия, пытаясь заключить сделку с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, сообщает WSJ.