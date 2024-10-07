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The Wall Street Journal: Виктор Бут занялся продажей оружия для хуситов в Йемене

The Wall Street Journal: Виктор Бут занялся продажей оружия для хуситов в Йемене

Россиянин Виктор Бут, называемый в американской прессе «Торговец смертью», после обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер вернулся к продаже оружия, пытаясь заключить сделку с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, сообщает WSJ.

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