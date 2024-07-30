Психолог Хакимов: любовь разрушает дружбу

Романтика, с одной стороны, и дружеская поддержка на равных – разные вещи Если кто-то понравился и стал близок как друг, стоит подумать, нужно ли переводить все в другую плоскость, положительного результата в которой никто не гарантирует, рассказал РИАМО психолог Денис Хакимов.