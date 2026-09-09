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Пластический хирург Мадина Осман: как понять, что пора делать лазерную липосакцию

Пластический хирург Мадина Осман: как понять, что пора делать лазерную липосакцию

Решение о лазерной липосакции никогда не стоит принимать на волне эмоций или под влиянием трендов. Все-таки целесообразность должен определять специалист.

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