Собственник участка в ТиНАО заплатил штраф за экологический ущерб

Столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды выиграл суд у закрытого акционерного общества, которое на своем участке организовало несанкционированную свалку отходов.
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