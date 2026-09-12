Доля российских компонентов в базовых станциях «Иртея» с поддержкой 5G не превышает 5%

К 2028 году долю планируют довести до 30% Глава производителя телеком-оборудования «Иртея» Дмитрий Лаконцев дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал о новых отечественных базовых станциях Single RAN, которые поддерживают стандарты 2G, 4G и 5G.