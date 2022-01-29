Си Цзиньпин проинспектировал Центральную зону боевого командования НОАК

Пекин, 28 января /Синьхуа/ -- В преддверии традиционного китайского праздника Весны /Нового года по лунному календарю/ генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета /ЦВС/ Си Цзиньпин сегодня посетил с инспекцией Центральную зону боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ и от имени ЦК КПК и ЦВС тепло поздравил всех офицеров и солдат НОАК, сотрудников вооруженной полиции, гражданских служащих армии, ополченцев и резервистов с наступающим праздником.