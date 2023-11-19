Военные Финляндии начали возводить барьер на границе с Россией

На границе с Россией силы обороны Финляндии начали возведение временных ограждений. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил капитан Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен, чьи слова приводит «РИА Новости».
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