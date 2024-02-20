Фермеры осудили финансирование ЕС украинской пищевой промышленности

Европейские фермеры недовольны финансированием Евросоюзом (ЕС) украинской пищевой промышленности. Речь идет о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вложил почти $1 млрд в куриные фермы и другие крупные украинские предприятия пищевой промышленности, финансируя тем самым дешевый экспорт.