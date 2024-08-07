Их всё больше: китайские компании объединяются, чтобы создавать новые бренды

6 августа Юй Чэндун, исполнительный директор компании Huawei (китайский производитель и ведущий мировой поставщик интеллектуальных устройств), объявил о разработке нового бренда под названием Maextro, который создается в сотрудничестве с JAC.
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