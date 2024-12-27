Есть ли у вакуума масса?

Да, вакуум действительно обладает массой, что на первый взгляд может показаться парадоксальным. В физике, особенно в рамках теории относительности, существует фундаментальный принцип глубокой взаимосвязи массы и энергии.
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