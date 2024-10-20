Дефицит у каждого второго: как понять, что вам не хватает витамина D, и чем это опасно

Многие списывают симптомы на простую усталость Иногда для восполнения потребностей организма нужно пропить лекарственные дозы витамина, но бесконтрольный прием препарата может привести к еще более тяжелым последствиям О том, как всем нам не хватает каких-нибудь витаминов и микроэлементов, врачи говорят регулярно.
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