Дефицит у каждого второго: как понять, что вам не хватает витамина D, и чем это опасно

Многие списывают симптомы на простую усталость Иногда для восполнения потребностей организма нужно пропить лекарственные дозы витамина, но бесконтрольный прием препарата может привести к еще более тяжелым последствиям О том, как всем нам не хватает каких-нибудь витаминов и микроэлементов, врачи говорят регулярно.