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Дефицит у каждого второго: как понять, что вам не хватает витамина D, и чем это опасно

Дефицит у каждого второго: как понять, что вам не хватает витамина D, и чем это опасно

Многие списывают симптомы на простую усталость  Иногда для восполнения потребностей организма нужно пропить лекарственные дозы витамина, но бесконтрольный прием препарата может привести к еще более тяжелым последствиям О том, как всем нам не хватает каких-нибудь витаминов и микроэлементов, врачи говорят регулярно.

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Комментарии
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НБ
Николай Болтачев
Для чего эту страшилку прочитал? Пойду застрелюсь что-ли
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15 час.

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