Фигуристка Петросян: я немножко буду нервничать на контрольных прокатах

Трехкратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян рассказала, что будет нервничать на контрольных прокатах сборной России, передает пресс-служба Федерации фигурного катания России.
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