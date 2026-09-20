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«Избежит пушечных дуэлей»: Франция получила последнюю версию бронемашины Jaguar

«Избежит пушечных дуэлей»: Франция получила последнюю версию бронемашины Jaguar В феврале 2022 года французская армия объявила о том, что первые разведывательно-боевые б.

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