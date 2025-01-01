Был запрет: В центре Ростова неизвестные запустили салют 31 декабря

Вопреки запрету на использование пиротехники жители Ростова запустили фейерверки в новогоднюю ночь.В социальных сетях массово распространяются видео из центра Ростова-на-Дону, где неизвестные злоумышленники выпустили фейерверки.
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