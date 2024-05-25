Financial Times: Венгрия задерживает принятие закона, позволяющего Украине получать прибыль от замороженных российских активов

Конфискация прибыли от российских активов, затеянная властями ЕС, встречает сильное сопротивление со стороны Венгрии, пишет британская газета.
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