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Военное обозрение

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Financial Times: Венгрия задерживает принятие закона, позволяющего Украине получать прибыль от замороженных российских активов

Financial Times: Венгрия задерживает принятие закона, позволяющего Украине получать прибыль от замороженных российских активов

Конфискация прибыли от российских активов, затеянная властями ЕС, встречает сильное сопротивление со стороны Венгрии, пишет британская газета.

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