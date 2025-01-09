Русская армия вновь использовала в Днепропетровской области новейшее оружие. Мало не показалось

Авиационные бомбы ФАБ никогда ранее не применялись армией России в украинском регионе.Новейшее оружие России, авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) никогда ранее не применялось в Днепропетровской области Украины.
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