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Джордан Кларксон устроил потасовку с Джонатаном Кумингой и был удален

Джордан Кларксон устроил потасовку с Джонатаном Кумингой и был удален

Защитник «Юты» Джордан Кларксон на последней минуте матча с «Голден Стэйт» (124:123) устроил потасовку с форвардом Джонатаном Кумингой.

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