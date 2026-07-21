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Байрон Скотт о перспективах обновленных «Лейкерс»: «Первый раунд. Второй – максимум»

Трехкратный чемпион НБА и бывший тренер « Лейкерс » Байрон Скотт ответил на вопрос, как далеко смогут пройти обновленные «озерники» в следующем сезоне.

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