И ты, Карл: Брюллов в Третьяковке, Машков — в Брестской крепости

КиноСамозванцы, 16+ Фото: Централ Партнершип Режиссер: Мария Рейзен. В ролях: Линда Лапиньш, Сергей Шакуров, Егор Бероев, Владимир Гуськов, Анна Михалкова, Марк Тихонов, Михаил Филиппов, Александр АдабашьянДетективный драматический триллер.
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