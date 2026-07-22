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Специалист Вакулин: мошенники крадут данные через игровые чаты

Специалист Вакулин: мошенники крадут данные через игровые чаты

Специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин рассказал, что защитить детей от мошенничества на игровых платформах прежде всего помогают цифровая грамотность и внимание родителей.

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