Министр Алиханов рассказал о блокируемых США российских авиазапчастях

В США удерживаются закупленные Россией авиазапчасти на сумму в $500 млн, Москва заинтересована в разблокировке поставок этих запчастей, заявил «Известиям» министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
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