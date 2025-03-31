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ИЗВЕСТИЯ iz

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Министр Алиханов рассказал о блокируемых США российских авиазапчастях

Министр Алиханов рассказал о блокируемых США российских авиазапчастях

В США удерживаются закупленные Россией авиазапчасти на сумму в $500 млн, Москва заинтересована в разблокировке поставок этих запчастей, заявил «Известиям» министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

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