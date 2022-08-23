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Politico: США могли поставлять Украине некоторые виды оружия тайно

Politico: США могли поставлять Украине некоторые виды оружия тайно

США могли поставлять на Украину больше вооружений, чем официально заявлял Белый дом, предполагает издание Politico<strong>США могли поставлять на Украину больше вооружений, чем официально заявлял Белый дом.

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