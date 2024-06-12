Пора чиновникам признать провал: Россия будет и дальше падать в демографическую яму с идеологией Инстасамки

Юрий Кот Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ заявил: «Надвигается страшная – просто вижу уже по грядущему снижению количества выпускников школ и поступающих в вузы – демографическая яма, хотим мы или нет.
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