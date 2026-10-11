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Аргументы и Факты

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Ферстаппен обогнал Шумахера по числу побед за одну команду в «Формуле-1»

Ферстаппен обогнал Шумахера по числу побед за одну команду в «Формуле-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обошел Михаэля Шумахера по количеству побед на этапах чемпионата мира «Формулы-1» в составе одной команды.

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