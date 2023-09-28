Суд назначил Рубену Варданяну арест на 4 месяца

Суд в Азербайджане избрал в отношении бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.
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