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Несекретные материалы

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«Яндекс Пэй» частично восстановил работу после сбоя

«Яндекс Пэй» частично восстановил работу после сбоя

После вчерашнего сбоя Яндекс Пэй постепенно возвращает пользователям доступ к деньгам. Переводы и платежи уже работают у части клиентов, компания открывает сервис поэтапно, чтобы выдержать нагрузку.

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