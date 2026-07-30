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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Белов о КХЛ: «Пункт с выплатами от рекламных контрактов – лазейка для обхода потолка. Все это понимают. Такие моменты необходимо исправлять»

Бывший тренер сборной России Валерий Белов высказался о потолке зарплат в КХЛ. С этого лета игроки могут подписывать коммерческие контракты, деньги от которых не идут под потолок.

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