Учёные выяснили, как оргазм влияет на женский сон

Акушер-гинеколог Мириам Сивкин из Департамента акушерства, гинекологии и репродуктивных наук им. Рахель и Хайме Гилиски (США) рассказала изданию Women's Health о доказанной пользе женского оргазма для качества сна и купирования болевых синдромов.