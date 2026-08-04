Учёные выяснили, как оргазм влияет на женский сон

Акушер-гинеколог Мириам Сивкин из Департамента акушерства, гинекологии и репродуктивных наук им. Рахель и Хайме Гилиски (США) рассказала изданию Women's Health о доказанной пользе женского оргазма для качества сна и купирования болевых синдромов.
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