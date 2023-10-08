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Вице-президент Федерации самбо Израиля рассказал, как юниорская сборная будет возвращаться на родину

Вице-президент Федерации самбо Израиля рассказал, как юниорская сборная будет возвращаться на родину

В Израиле идёт военный конфликт.В Израиле идёт военный конфликт.Вице-президент федерации самбо Израиля Павел Мусин, чьи подопечные сейчас, 8 октября, находятся в Бишкеке, где завершилось первенство мира среди юношей и юниоров, рассказал, как команда будет возвращаться на родину.

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