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Операция «Возмездие за Белгород» началась?

Операция «Возмездие за Белгород» началась?

                       Российские войска выработали новую тактику уничтожения украинских РСЗО. За последние дни таким образом были нейтрализованы несколько пусковых установок «Ольха» и HIMARS, пишет военное издание Eurasian Times.

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