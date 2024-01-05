Операция «Возмездие за Белгород» началась?

Российские войска выработали новую тактику уничтожения украинских РСЗО. За последние дни таким образом были нейтрализованы несколько пусковых установок «Ольха» и HIMARS, пишет военное издание Eurasian Times.
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