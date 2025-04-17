Елена Север впервые исполнила композицию «Верните память» на сцене Большого театра

На церемонии вручения премии BraVo почтили память героев Великой Отечественной войны. Елена Север Пресс-службаУникальный патриотический блок на VII церемонии вручения Международной профессиональной премии BraVo, которая прошла 15 апреля на Исторической сцене Большого театра, был посвящен 80-летию Победы.
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