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Елена Север впервые исполнила композицию «Верните память» на сцене Большого театра

Елена Север впервые исполнила композицию «Верните память» на сцене Большого театра

На церемонии вручения премии BraVo почтили память героев Великой Отечественной войны. Елена Север Пресс-службаУникальный патриотический блок на VII церемонии вручения Международной профессиональной премии BraVo, которая прошла 15 апреля на Исторической сцене Большого театра, был посвящен 80-летию Победы.

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