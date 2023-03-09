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Пакистанские рупии дороже крови?

Пакистанские рупии дороже крови?

Геополитические игрища, вероятно, самая сложная штука на свете. Или, наоборот, простая до невозможности, просто основанная на заветах «Короля Солнце» Людовика очередного: «После меня хоть потоп».

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