Украинские мониторинговые каналы пишут, что Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет. «Приём» ожидается в 07:30-08:00 по Киевскому (в 08:30-09:00 по Мск) времени.
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Украинские мониторинговые каналы пишут, что Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет. «Приём» ожидается в 07:30-08:00 по Киевскому (в 08:30-09:00 по Мск) времени.
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