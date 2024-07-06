Взрыв российского спутника заставил астронавтов МКС спрятаться в убежище Итак, 27 июня девять астронавтов, находящихся на борту Международной космической станции, были вынуждены укрыться внутри пристыкованного к ней шаттла Starliner.
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