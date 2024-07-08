Одна из самых известных телеведущих Италии, стала главной героиней забавного инцидента, произошедшего в прямом эфире.
Одежда на ведущей лопнула по время прямого эфира: видео
Комментарии
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Сергей Трофимов
ну и что что мы невидим каждый день в кено и на телевидении голых баб видим и будем видеть тем более бабы сами хотят показывать свои голые телеса так как за это им платят деньги как и проституткам
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13 час.
A
Antanas
У баб такое быть как одетой но выглядит как голой.👍👍👍👍👍.
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11 час.
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