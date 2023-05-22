Депутат Терюшков о провокации МОК: русских ждут на Олимпиаде только в колонне беженцев

Чего добивается Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета, высказываясь «за» допуск к квалификационным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, пояснил ФАН депутат Государственной думы РФ, член комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков.
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