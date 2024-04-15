Потомок поэта Александра Пушкина умерла из-за проблем с сердцем

Дальняя родственница поэта Александра Пушкина, советская российская оперная и камерная певица, музыкальный руководитель и преподаватель вокала Майя Пушкина умерла из-за проблем с сердцем, сообщает ИА «Регнум».
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