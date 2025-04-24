Интонацию и темп речи назвали отдельным языком с правилами и «словарным запасом»

Работа моделей искусственного интеллекта основана на предположении, что слова в естественных языках не выстраиваются в словосочетания и предложения случайным образом, а подчиняются неким статистическим закономерностям.
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