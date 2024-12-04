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Трамп передумал насчет кандидатуры на пост главы Пентагона

Трамп передумал насчет кандидатуры на пост главы Пентагона

Избранный президент США Дональд Трамп может изменить мнение насчет выдвинутой ранее кандидатуры на пост шефа Пентагона военного в отставке и журналиста телеканала Fox News Пита Хегсета и намерен предложить вместо него губернатора штата Флорида Рона Десантиса.

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