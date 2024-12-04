Трамп передумал насчет кандидатуры на пост главы Пентагона

Избранный президент США Дональд Трамп может изменить мнение насчет выдвинутой ранее кандидатуры на пост шефа Пентагона военного в отставке и журналиста телеканала Fox News Пита Хегсета и намерен предложить вместо него губернатора штата Флорида Рона Десантиса.
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