Терапевт Беверс назвала 7 порций алкоголя в неделю предельно опасной дозой

Всего семь порций алкоголя в неделю, по мнению терапевта Беверса, увеличивает риск развития рака.Алкоголь опасен для здоровья в любой дозировке, однако существует предельно опасная дозировка, и ее назвала врач-терапевт Тереза Беверс.