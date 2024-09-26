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Царьград

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Терапевт Беверс назвала 7 порций алкоголя в неделю предельно опасной дозой

Терапевт Беверс назвала 7 порций алкоголя в неделю предельно опасной дозой

Всего семь порций алкоголя в неделю, по мнению терапевта Беверса, увеличивает риск развития рака.Алкоголь опасен для здоровья в любой дозировке, однако существует предельно опасная дозировка, и ее назвала врач-терапевт Тереза Беверс.

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