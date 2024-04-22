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Боец ВСУ в интервью «Думской»: если мне скажут пойти на Киев, я пойду

Боец ВСУ в интервью «Думской»: если мне скажут пойти на Киев, я пойду

Украинские боевики из-за усталости готовы уже отправиться с боем на Киев, если им прикажут. Об этом заявил один из украинских боевиков, который не выходил из горячей точки на протяжении двух лет, в интервью изданию «Думская».

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