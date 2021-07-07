Решится ли Киев на провокацию в Чёрном море?

Близость окончания строительства и запуска «Северного потока – 2», недавнее завершение прокладки линейной части газопровода «Балканский поток» от Турции до Венгрии, отказ «Газпрома» бронировать дополнительные транзитные мощности через Польшу и Украину на следующий газовый год, увеличение в июле (на 600 тысяч кубометров в сутки) поставок российского газа в Европу из «Турецкого потока» через Румынию и Венгрию в обход Украины, дабы не нести дополнительные затрат по самому дорогому украинскому маршруту, заставляют проигравшего Зеленского отчаянно корчиться.